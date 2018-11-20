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صور.. الجالية والسفير البحرينى بمصر يدلون بأصواتهم فى الإنتخابات النيابية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 05:46 م
صور.. الجالية والسفير البحرينى بمصر يدلون بأصواتهم فى الإنتخابات النيابية مواطنون بحرينيون يدلون بأصواتهم
كتب مصطفى عنبر
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يواصل المواطنون البحرينيون المقيمون فى مصر، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات النيابية والبلدية لعام 2018، اليوم الثلاثاء، في مقر سفارة مملكة البحرين في مصر.
السفير البحرينى يدلى بصوته
 
وفتحت السفارة البحرينية أبوابها للناخبين منذ الساعة الثامنة صباحا ويستمر التصويت للساعة الثامنة مساءا.
انتخابات البحرين
انتخابات البحرين
وقال الشيخ راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين فى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، يؤكد دائما على أهمية الحرص على الاستمرار فى تطوير الحياة السياسية والديمقراطية فى مملكة البحرين، وأهمية المرحلة المقبلة فى مسيرة العمل الوطنى، والتى تشهد فيها مملكة البحرين استحقاقًا نيابيًا مقبلًا متمثلًا فى انتخاب أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعى الخامس، حيث تخط مملكة البحرين بسواعد أبنائها من خلاله كتابة فصل جديد من مسيرة التطور الديمقراطى، وانطلاقة جديدة، أرسى قواعدها ميثاق العمل الوطنى، ودشنها المشروع الإصلاحى، وتشكل 16 عامًا من العمل النيابى مكسبًا ورصيدًا مهمًا فى تطوير الممارسة الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية.
 
الانتخابات
الانتخابات

السفير البحرينى يدلى بصوته
السفير البحرينى يدلى بصوته

انتخابات البحرين
انتخابات البحرين

مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (1)
مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (1)

مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (2)
مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (2)

مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (3)
مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (3)

مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (4)
مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (4)

مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (5)
مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (5)

مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (6)
مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (6)

مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (7)
مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (7)

مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (8)
مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (8)

مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (9)
مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (9)

مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (10)
مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (10)

مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (11)
مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (11)

مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (12)
مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (12)

مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (13)
مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (13)

مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (14)
مواطنون يدلون بأصواتهم فى انتخابات البحرين (14)

مواطنون يدلون بأصواتهم
مواطنون يدلون بأصواتهم
 

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