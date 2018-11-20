صور.. احتفالات حاشدة للطرق الصوفية بالمولد النبوى بقرية ميت سهيل بالشرقية

يحتفل أهالى قرية "ميت سهيل"، التابعة لمنيا القمح محافظة الشرقية، وأبناء الطرق الصوفية، بذكرى المولد النبوى الشريف، بذبح الأضاحى وإقامة حلقات ذكر ومدح لرسول الله على طريقتهم الخاصة، حيث يتجمعون فى حلقات ذكر ثم ينزلون إلى الشوارع فى موكب كبير يجوبون خلاله أنحاء القرية.

وعلى كلمات نشيد "طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعى لله داع"، بكلمات هذا النشيد، الذى تغنى به الأنصار فى المدينة المنورة، خلال استقبالهم النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) مهاجرًا من مكة، يبدأ شباب القرية، فى ترديدها عقب صلاة عصر استعدادا للموكب الذى ينتظره أبناء القرية كل عام احتفالا بذكرى المولد النبوى لأنهم يعتبرونه مناسبة خاصة بالقرية.

وقال عيد فهيم، أحد المشاركين فى تنظيم الاحتفال أن طقوس الاحتفال موروثة منذ عشرات السنوات، وأن جميع المشاركين فيه هدفهم إظهار حبهم للنبى محمد (صلى الله عليه وسلم)، وبسبب نيتهم فى حب النبى يجلب الاحتفال أبناء القرى المجاورة، وأن هذا اليوم تسوده حالة من الحب بين الأهالى كافة، ويُعد عيدًا قوميا للقرية.