صور.. إزالة 93 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى بنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية من الرى وحماية الأراضى، وشهدت الحملة إشراف اللواء عاطف سلامة مساعد مدير أمن بنى سويف، وهانى الجويلى نائب رئيس مركز ومدينة بنى سويف.

أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 20 قرار ازالة وعدد 6 حالات فى المهد لتعديات على حرم الرى بزمام قرية بنى بخيت، بالإضافة إلى ازالة عدد 10 حالات تعدى على الارض الزراعية على مساحة 17 قيراط بعزبة الحماوى، وتنفيذ عدد 27 قرار إزالة تعدى على ملك الصرف على مساحة 1500 متر ببنى عفان، كما تم تنفيذ عدد 25 قرار إزالة وتنفيذ عدد 5 حالات فى المهد على مساحة 2 فدان وقيراطين.