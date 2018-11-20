video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إزالة 93 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى بنى سويف

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:00 ص
صور.. إزالة 93 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى بنى سويف جانب من الحملة
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية من الرى وحماية الأراضى، وشهدت الحملة إشراف اللواء عاطف سلامة مساعد مدير أمن بنى سويف، وهانى الجويلى نائب رئيس مركز ومدينة بنى سويف.

أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 20 قرار ازالة وعدد 6 حالات فى المهد لتعديات على حرم الرى بزمام قرية بنى بخيت، بالإضافة إلى ازالة عدد 10 حالات تعدى على الارض الزراعية على مساحة 17 قيراط بعزبة الحماوى، وتنفيذ عدد 27 قرار إزالة تعدى على ملك الصرف على مساحة 1500 متر ببنى عفان، كما تم تنفيذ عدد 25 قرار إزالة وتنفيذ عدد 5 حالات فى المهد على مساحة 2 فدان وقيراطين.

 

حمله ازاله فى بنى سويف (1)

 


حمله ازاله فى بنى سويف (2)
 

حمله ازاله فى بنى سويف (3)
 

حمله ازاله فى بنى سويف (4)
 
 
حمله ازاله فى بنى سويف (5)
 
حمله ازاله فى بنى سويف (6)
 
حمله ازاله فى بنى سويف (7)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملة إزالة إشغالات مكبرة بمنطقة المحطة شرق بمركز ادفو

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

تعديات زراعية




لا تفوتك
التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة