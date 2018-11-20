صرف 86 ألف جنيه مستحقات 3 مصريين فى السعودية

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية للمواطنين المصريين "أ .ح"، و"ع .ع" ،و"ن .أ"، مع إحدى شركات المطاعم بالمملكة بصرف مستحقاتهم المتأخرة لمدة 4 أشهر، وبلغت إجمالها 18 ألف و34 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 86 ألف جنيه مصرى تقريبا.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطنين المصريين المذكورين لتضررهم من عدم صرف مستحقاتهما منذ أربع أشهر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأضاف أن الوزير تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع الكفيل والتفاوض مع مسئولة إدارة العاملين المهندسة "ع.غ"، وأوضحت أن العاملين لم يعملوا سوى شهر ونصف الشهر فقط لقيام المطعم بإجراءات تجديدات به .

وشدد المستشار العمالى لمسئولة الشركة على أن العاملين يستحقون راتبهم خلال فترة التجديد باعتبارها ضمن الأشهر المستحقة، وذلك وفقا للمادة (62) من نظام العمل السعودى والتى تنص على استحقاق العامل الأجر المتفق علية منذ تواجده بمكان العمل واستعداده للقيام بواجباته، لعدم وجود أية أسباب من طرف العامل بالامتناع عن العمل.

وتم توجيه العمال برفع دعوى بالهيئة العمالة للمطالبة بمستحقاتهم كاملة، وبعد عدة جلسات بالهيئة بحضور ممثل مكتب التمثيل العمالى تم الاتفاق على التصالح بعودة العمالة إلى ممارسة عملهم بالمطعم بعد حصولهم على مستحقاتهم البالغ إجمالها 18 ألف و34 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 86 ألف جنيه مصرى تقريبا.

من جانب أخرى، تقوم مديرية القوى العاملة بأسيوط حاليا، بتدريب 137 شابا وشابة على بعض المهن الحاكمة بسوق العمل الداخلى، حيث يتم تدريب 38 شابة على مهنة الخياطة، و14 شابا على التبريد والتكييف، ومثلهم على الدش والمحمول، و11 على صيانة الأجهزة المنزلية، فضلا على 60 عاملا من مضارى مشروع قناطر أسيوط.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من الدكتور أحمد عبد الرسول وكيل الوزارة مدير المديرية، أشار فيه إلى أن التدريب يتم 5 أيام فى الأسبوع من الساعة التاسعة حتى الواحدة ظهرا بشكل منتظم، ومن بين المتدربين خريجى كليات الهندسة والطب البيطرى والحقوق والآداب، وسوف تنتهى الدورات فى أول سبتمبر 2019.

وأكد أن المديرية تقوم بتوفير كل الدعم للمتدربين فى حدود الخطة المتاحة تنفيذا لتعليمات المحافظ اللواء جمال نور الدين، حيث يتم توفير وسيلة مواصلات ومدربين على أعلى مستوى، فضلا عن تقديم دعم نقدى يومى وزى للمتدرب.

وكشف عبد الرسول أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الموارد المائية لتدريب 60 عاملا من المضارين من مشروع قناطر أسيوط، وذلك بتدريبهم على ورش النجارة والتبريد والتكييف وصيانة الأجهزة المنزلية.