video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 08:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

شاهد.. حادث مأساوى تتعرض له سيدة بعد اصطدامها بتوك توك بحدائق حلوان

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 07:17 ص
شاهد.. حادث مأساوى تتعرض له سيدة بعد اصطدامها بتوك توك بحدائق حلوان توك توك يصدم سيدة فى حدائق حلوان
كتب إسلام جمال و محمد فيصل
إضافة تعليق

أظهر مقطع فيديو، حادث مأساوى، تعرضت له سيدة، صباح أمس الإثنين، بمنطقة حدائق حلوان بالقاهرة.

حيث أوضح الفيديو، أن السيدة التى كانت تقف على جانب أحد الشوار الصغيرة، صدمها توك توك يسير قائده بطريقة مسرعة من الخلف.

 

وبمجرد اصطدام التوك توك بالسيدة، سقطت على وجهها على إحدى السيارات المتوقفة بالشارع، لتسقط بعدها أرضا، فاقدة القدرة على الحركة، ويبدو أنها فقدت الوعى أيضاً.

وطالب متداولو الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بضرورة محاسبة المتسبب فى هذا الحادث، والتضييق على سائقى التوك توك، الغير ملتزمين بضوابط السير، حتى لا يضروا بالمواطنين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحبس سنة مع الشغل لسائق "توك توك "فى قضية حيازة سلاح ناري بالبدرشين

توك توك

حدائق حلوان

حادث توك توك

القاهرة




لا تفوتك
التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة