شاهد.. حادث مأساوى تتعرض له سيدة بعد اصطدامها بتوك توك بحدائق حلوان

كتب إسلام جمال و محمد فيصل

أظهر مقطع فيديو، حادث مأساوى، تعرضت له سيدة، صباح أمس الإثنين، بمنطقة حدائق حلوان بالقاهرة.

حيث أوضح الفيديو، أن السيدة التى كانت تقف على جانب أحد الشوار الصغيرة، صدمها توك توك يسير قائده بطريقة مسرعة من الخلف.

وبمجرد اصطدام التوك توك بالسيدة، سقطت على وجهها على إحدى السيارات المتوقفة بالشارع، لتسقط بعدها أرضا، فاقدة القدرة على الحركة، ويبدو أنها فقدت الوعى أيضاً.

وطالب متداولو الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بضرورة محاسبة المتسبب فى هذا الحادث، والتضييق على سائقى التوك توك، الغير ملتزمين بضوابط السير، حتى لا يضروا بالمواطنين.