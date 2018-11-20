سول: نحترم العقوبات على بيونج يانج رغم سعينا للتعاون الاقتصادى بين الكوريتين

سول (أ ش أ)

أعلن وزير الوحدة الكورى الجنوبى تشو ميونج جيون اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل تعاونها عن كثب مع المجتمع الدولى لفرض عقوبات على كوريا الشمالية، موضحا أن الأمر لا يتعارض مع دفع بلاده إزاء التعاون الاقتصادى بين الكوريتين.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن تشو قول- فى منتدى فى العاصمة الكورية الجنوبية (سول)- "الحكومة الكورية الجنوبية تلتزم التزاما شديدا بهدف النزع الكامل للسلاح النووى (من شبه الجزيرة الكورية)، كما أنها تحترم إطار العقوبات العالمية".

تأتى تصريحات الوزير الكورى الجنوبى فى الوقت الذى بدت فيه بلاده على خلاف مع الولايات المتحدة بشأن نهجها إزاء نزع السلاح النووى من كوريا الشمالية.