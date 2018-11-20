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سقوط صاحب محل مصوغات لاتجاره فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء فى الغربية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:52 ص
سقوط صاحب محل مصوغات لاتجاره فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء فى الغربية المتهمان
الغربية - عادل ضرة
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تمكن المقدم وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية من ضبط صاحب محل مصوغات ذهبية لاتجاره فى النقد الأجنبى وأحد عملائه وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة.
 
كانت تحريات رئيس قسم مكافحه جرائم الأموال العامة قد توصلت لقيام "محمود.ب.م.ب" صاحب محل مصوغات ذهبية بمدينة  قطور بمزاولة نشاط واسع فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذا من المحل مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، وبتقنين الاجراءات ومداهمة المحل   تم ضبطه وبحوزته (2039 دولار-400 يورو-750 ريال سعودى-61000 جنيه مصرى)  كما تم ضبط "محمد.ن.ع.ع" حاصل على دبلوم صنايع ومقيم سما تاى مركز قطور الذى حضر اثناء الضبط لاستبدال مبلغ من العملات الاجنبية بعملات مصرية وبحوزته مبلغ (1000 دولار-2 ريال قطرى-110 جنيهات مصرى - هاتف محمول) تم اقتياد المتهمين لمركز شرطة قطور، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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