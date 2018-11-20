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سفير اليابان مهنئا المصريين بالمولد النبوى باللغة العربية: مستمتع بالعمل وسطكم

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 08:54 ص
سفير اليابان مهنئا المصريين بالمولد النبوى باللغة العربية: مستمتع بالعمل وسطكم السفير اليابانى فى مصر
كتب إسلام جمال
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هنأ ماساكي نوكي، السفير اليابانى لدى جمهورية مصر العربية، الشعب المصرى، بالاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، عن طريق كلمة مسجلة له باللغة العربية.

وبث حساب اليابان بالعربى، الكلمة التى افتتحها نوكى، بتوجيه التهنئة للشعب المصرى، وظهر بجانبه طبقا به حلوى المولد، قائلا: "تفضلوا حلاوة المولد".

 

 

وقال نوكى، إنه يعمل سفيرا جديدا لليابان فى مصر، منذ شهر سبتمبر، وأن هذه المرة الأولى للعمل له فى مصر، إلا أنه زارها من قبل 6 مرات.

وتابع نوكى "مصر دولة ذات تاريخ وحضارة عريقة، وأنا سعيد جدا بأنى أعمل فيها سفير، مستمتع جدا بالعمل اليومى فى وسط المصريين لأن الشعب المصرى شعب ودود ودمه خفيف".

واعتبر نوكى، أن كل يوم له فى مصر يضف له خبرة جديدة، وعرض بعض المشاريع الإنمائية التى تقوم بها اليابان فى مصر، مثل المدارس اليابانية المصرية، والمتحف المصرى الكبير، معتبرا أن هذه المشروعات تعمل على تعزيز الشراكة بين البلدين.

واختتم: "الحمد لله، تم اعتماد أوراقى كسفير لليابان من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم 22 أكتوبر الماضى، وسأعمل على تعزيز العلاقة بين البلدين، وتحية لمصر واليابان".

 

 


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اليوم السابع بلس




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