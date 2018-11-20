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الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:33 م
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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-11-2018 فى مصر

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:24 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-11-2018 فى مصر الدولار ارشيف
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سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-11-2018، استقرارا أمام الجنيه طبقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس .

وسجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.84 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.79  جنيه للشراء

17.89  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86  جنيه للشراء

17.96  جنيه للبيع

 

 


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