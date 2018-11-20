رفع 76 ألف طن قمامة وإزالة وإصلاح 225 مطب عشوائي ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

ناقش المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، مع السكرتير العام اللواء عصام العقامى، والسكرتير العام المساعد، الجهود والأعمال التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى النظافة العامة وأعمال التجميل والإنارة والتشجير لاستعادة المظهر الجمالى والحضارى لمراكز ومدن المحافظة، وذلك فى ضوء نتائج لجان المتابعة الميدانية والجولات والزيارات التى أجراها المحافظ لمتابعة تنفيذ هذه الأعمال والتى شملت مراكز ومدن المحافظ.ة

وأشار المحافظ فى بيان له، إلى أن المحافظة أظهرت خلال الفترة القليلة الماضية أداء قويا وملموسا فى ملف النظافة، وتحقيق تغير ملموس فى هذا القطاع الهام، حيث تم رفع 76 ألف و163 طن من القمامة والمخلفات على مستوى المحافظة "خلال شهرين وتحديد فى الفترة من 15 سبتمبر وحتى 15 نوفمير 2018 "، بواقع (44555 طن فى بنى سويف، و5576 طن فى الواسطى، 5500 طن فى ناصر، و3345 طن فى ببا، و6544 طن فى الفشن، و5254 طن بمركز بإهناسيا، و5389طن فى سمسطا)، بالإضافة إلى إزالة 458 اعلان مخالف وغير مرخص وتالف، ورفع 5789 حالة إشغالات على الأرصفة، والتى تنوعت مابين 1650 اشغال طريق، و1376 باعة جائلين مخالفين، و852 تعديات على الأرصفة، 115محاضر محلات، إزالة 597 تندة، و592 يفط 592،31 كشك، بالإضافة إلى 576إشغالات متنوعة

وفى مجال تأهيل ورفع كفاء الطرق والشوارع، تم إزالة 225 من المطبات العشوائية وغير المطابقة على مستوى المحافظه بواقع 100 مطب فى بنى سويف، و50 مطب فى ناصر، و20 مطب فى إهناسيا، و30 مطب فى سمسطا، و25 مطب فى الفشن، فيما يجرى متابعة تأهيل المطبات المطابقة ودهانها وترميم القواطع والحفر بالشوارع والميادين ، بالتزامن أعمال صيانة الطرق على مستوى المحافظه، حيث تم إجراء أعمال الصيانه لطرق مراكز ناصر وسمسطا والفشن ومن خلال ردم الانهيارات الجانبيه للترع والمصارف والهبوطات

وفيما يتعلق بملف تطهير الترع والمصارف، تم إزالة أكثر من 1200 طن حشائش ومخلفات، فيما بلغ حجم أعمال التطهير أكثر من 35 ألف متر مكعب، والتى شملت التطهيرات مراكز المحافظة السبع، حيث تم تطهير أكثر من 27 ترعة ومصرف وخور مائى بكافة مراكز المحافظة السبع، وذلك من خلال برنامج التطهير للإدارة العامة للرى