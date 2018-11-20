video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رسميا.. اتهام وزير الداخلية الإسرائيلى بالرشوة وغسيل الأموال

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:02 ص
رسميا.. اتهام وزير الداخلية الإسرائيلى بالرشوة وغسيل الأموال وزير الداخلية الإسرائيلى اريه أدرعى
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية اتهمت رسميا اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية الإسرائيلى اريه أدرعى بالرشوة والاحتيال وغسيل الأموال والتهرب الضريبى، بعد إنهاء التحقيقات معه التى استمرت لمدة عامين تقريبا.

 

وقالت الصحيفة، أن الشرطة أوصت بتقديم " أدرعى" للمحاكمة فى أعقاب تورطه بقضايا فساد، حيث كشفت التحقيقات عن امتلاك "أدرعى" لحسابات بنكية سرية باسمه واسم أسرته بها أرصدة لا تتناسب مع راتبه .

 

وأضافت الصحيفة أن مجموعة من رجال الأعمال قاموا بتحويل أموال ضخمة لتلك الحسابات مقابل تقديم خدمات، مشيرة إلى أنه فى أعقاب التأكد من خيوط القضية تم تشكيل طاقم تحقيق يضم عناصر من الشرطة وهيئة الضرائب والنيابة العامة فى تل أبيب.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ أبريل 2016 وطاقم التحقيقات يقوم باستجوابات له والمتورطين فى القضية ، لكن تم التأكد من اتهامه فى هذه القضايا فى شهر مايو الماضى من خلال شهادة رجال الأعمال أصحاب التحويلات الماضية لـ "أدرعى" التى تقدر بمئات الآلاف من الشيكلات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نتنياهو يؤكد استمرار حكومته..وزعيم حزب كولانو: الانتخابات فى مارس

الجيش الإسرائيلى يجرى مناورات عسكرية فى منطقة البقاع بالضفة الغربية

يديعوت أحرونوت: 84% من المتحرشين فى إسرائيل لا يحاكمون

اسرائيل

وزير الداخلية الاسرائيلية

تل ابيب

اريه ادرعى




لا تفوتك
التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة