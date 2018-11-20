رسميا.. اتهام وزير الداخلية الإسرائيلى بالرشوة وغسيل الأموال

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية اتهمت رسميا اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية الإسرائيلى اريه أدرعى بالرشوة والاحتيال وغسيل الأموال والتهرب الضريبى، بعد إنهاء التحقيقات معه التى استمرت لمدة عامين تقريبا.

وقالت الصحيفة، أن الشرطة أوصت بتقديم " أدرعى" للمحاكمة فى أعقاب تورطه بقضايا فساد، حيث كشفت التحقيقات عن امتلاك "أدرعى" لحسابات بنكية سرية باسمه واسم أسرته بها أرصدة لا تتناسب مع راتبه .

وأضافت الصحيفة أن مجموعة من رجال الأعمال قاموا بتحويل أموال ضخمة لتلك الحسابات مقابل تقديم خدمات، مشيرة إلى أنه فى أعقاب التأكد من خيوط القضية تم تشكيل طاقم تحقيق يضم عناصر من الشرطة وهيئة الضرائب والنيابة العامة فى تل أبيب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ أبريل 2016 وطاقم التحقيقات يقوم باستجوابات له والمتورطين فى القضية ، لكن تم التأكد من اتهامه فى هذه القضايا فى شهر مايو الماضى من خلال شهادة رجال الأعمال أصحاب التحويلات الماضية لـ "أدرعى" التى تقدر بمئات الآلاف من الشيكلات.