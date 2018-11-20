رئيس جامعة الإسكندرية يبحث إنشاء معهد كونفوشيوس لدراسة اللغة الصينية

استقبل الدكتورعصام الكردى ، رئيس جامعة الإسكندرية ، اليوم الثلاثاء، وفد لجنة المؤتمر الاستشارى السياسى لحكومة شنغهاى برئاسة هون دونج يون، وجاو لى ينج، قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، بحضور الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث تم بحث أوجه التعاون الممكنة وإمكانية تبادل الخبرات بين الجانبين فى المجالات الأكاديمية والعلمية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور الكردى ، عن استعداد جامعة الإسكندرية للتعاون مع جامعة شنغهاى ، فى إنشاء معهد كونفوشيوس لدراسة اللغة الصينية نظرا لوجود طلب كبير من جانب الطلاب المصريين لدراسة اللغة الصينية لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرا الى فتح برنامج لدراسة اللغة والثقافة الصينية بكلية الآداب، مضيفا أن جامعة الإسكندرية ترحب باستقبال أساتذة من جامعة شنغهاي للتدريس بالبرنامج، وإيفاد أساتذة من جامعة الإسكندرية لتدريس اللغة والثقافة العربية بجامعة شنغهاى .

وأضاف الدكتور الكردي ، إن جامعة الإسكندرية هى أول جامعة مصرية تنضم لمبادرة الحزام والطريق، معلنا عن استقبال 100 طالب صينى هذا العام للدراسة بمركز تعليم اللغه العربية الأجانب، و80 طالب صينى من الراغبين فى الحصول على ليسانس اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وأشار رئيس الوفد الصينى ، إلى رغبة مدينة شنغهاي فى التعاون مع جامعة الإسكندرية، حيث تضم أكثر من 64جامعة ومعهد، وتتعاون مع 150 جامعة فى جميع أنحاء العالم، وتستقبل العديد من الطلاب الوافدين من المصريين والعرب، مؤكدا أن هناك رغبة كبيرة فى إقامة علاقات صداقة قوية وتوطيد التعاون مع مع جامعة الإسكندرية، ورحبت بتبادل الأساتذة والطلاب والتعاون العلمى والأكاديمي مع جامعة الإسكندرية فى المجالات ذات الإهتمام المشترك.