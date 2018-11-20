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رئيس تنمية التجارة يبحث غدا تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية مع السلاسل التجارية الكبرى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:51 ص
رئيس تنمية التجارة يبحث غدا تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية مع السلاسل التجارية الكبرى الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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يلتقى الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  غدا الأربعاء ممثلى  السلاسل التجارية  العالمية الكبرى لبحث اليات تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وإدارتها من خلال القطاع الخاص  وذلك فى إطار خطة وزارة التموين لإعادة تأهيل المنافذ السلعية وتوفير كافة السلع للمواطنين ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية  ومن المقرر حضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،الانتهاء من وضع خطة استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية في مصر من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية فى القطاع  عن طريق إنشاء أسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية بكافة المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى، "أن الجهاز لديه نحو 35 فرصة استثمارية جاهزة بمساحات مختلفة بالمحافظات وأن الهدف حاليًا هو الوصول إلى أسعار مستقرة وعادلة في الأسواق على صعيد كل السلع الأساسية والاستراتيجية، بحيث لا تكون هناك قفزات هائلة فى هوامش الربح للسلع والمنتجات المختلفة، لافتا  إلى أن المناطق اللوجيستية يمكنها أن تقلل حلقات التداول فى السلعة، وبالتالى انخفاض الأسعار.


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رئيس تنمية التجارة

ابراهيم عشماوى

المجمعات الاستهلاكية

السلاسل التجارية




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