رئيس الوزراء اليابانى يزور هولندا وأوروجواى وباراجواى الشهر المقبل

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صرحت مصادر بالحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يزور رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى كلا من هولندا وأوروجواى وباراجواى بالإضافة إلى زيارته المقررة لبريطانيا خلال الشهر المقبل.

وذكرت المصادر، وفقا لما أوردته صحيفة (ذا جابان تايمز)، أن آبى يفكر فى زيارة تلك الدول الأربع بعد حضور قمة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة فى بوينس آيرس والتى تبدأ فى الـ 30 من الشهر الجارى وتستمر لمدة يومين، وقد يزور آبى دولا أخرى خلال جولته.

فى هولندا، سيلتقى رئيس الوزراء اليابانى نظيره الهولندى مارك روته لمناقشة التعاون بين بلديهما وتعزيز التجارة الحرة فى أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبى فى يوليو الماضي.

كما سيعمل آبى على تعزيز العلاقات الاقتصادية اليابانية مع أوروجواى خلال لقائه مع رئيسها تابارى فازكيز، كما يأمل آبى فى تأسيس علاقات رئيس باراجواى ماريو عبده بينيتز الذى تولى الرئاسة فى أغسطس الماضي، وبتلك الجولة يكون آبى أول رئيس وزراء يابانى يزور هاتين الدولتين الواقعتين بأمريكا الجنوبية.

وفى بريطانيا، من المقرر أن يلتقى آبى مع رئيسة الوزراء تيريزا ماى ويطالبها بضمان أن خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبى لن يؤثر على الشركات اليابانية فى بريطانيا.

ومن المتوقع أن يتبادل آبى وماى وجهات النظر بشأن اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ والتى قد تدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري، ومن المعتقد أن بريطانيا ترغب فى الانضمام لتلك الاتفاقية مع اليابان وعشر دول أخرى.

ومن المقرر أن يغادر آبى للأرجنيتن فى 29 نوفمبر ليبدأ جولته.