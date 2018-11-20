رئيس الوزراء اليابانى يزور هولندا وأوروجواى وباراجواى الشهر المقبل

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صرحت مصادر بالحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كلا من هولندا وأوروجواي وباراجواي بالإضافة إلى زيارته المقررة لبريطانيا خلال الشهر المقبل.

وذكرت المصادر، وفقا لما أوردته صحيفة ذا جابان تايمز، أن آبي يفكر في زيارة تلك الدول الأربع بعد حضور قمة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة في بوينس آيرس والتي تبدأ في الـ 30 من الشهر الجاري وتستمر لمدة يومين، وقد يزور آبي دولا أخرى خلال جولته.

في هولندا، سيلتقي رئيس الوزراء الياباني نظيره الهولندي مارك روته لمناقشة التعاون بين بلديهما وتعزيز التجارة الحرة في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي.

كما سيعمل آبي على تعزيز العلاقات الاقتصادية اليابانية مع أوروجواي خلال لقائه مع رئيسها تابارى فازكيز، كما يأمل آبي في تأسيس علاقات رئيس باراجواي ماريو عبده بينيتز الذي تولى الرئاسة في أغسطس الماضي، وبتلك الجولة يكون آبي أول رئيس وزراء ياباني يزور هاتين الدولتين الواقعتين بأمريكا الجنوبية.

وفي بريطانيا، من المقرر أن يلتقي آبي مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي ويطالبها بضمان أن خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على الشركات اليابانية في بريطانيا.

ومن المتوقع أن يتبادل آبي وماي وجهات النظر بشأن اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ والتي قد تدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري، ومن المعتقد أن بريطانيا ترغب في الانضمام لتلك الاتفاقية مع اليابان وعشر دول أخرى.

ومن المقرر أن يغادر آبي للأرجنيتن في 29 نوفمبر ليبدأ جولته.