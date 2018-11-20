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رئيس الوزراء الأردنى يعلن أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 06:00 ص
رئيس الوزراء الأردنى يعلن أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين رئيس الوزراء الأردنى عمر الرزاز
عمان (أ ش أ)
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أعلن رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، أمس الاثنين، إطلاق أولى خطوات مشروع النهضة الوطنى الشامل الذى وجه به العاهل الأردنى لتحسين حياة المواطنين وتوظيف طاقاتهم وتلبية طموحاتهم نحو المستقبل ويستغرق عامين.

وقال رئيس الوزراء - فى تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن أولويات الحكومة تستهدف توفير 30 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى التي يستحدثها الاقتصاد الأردنى سنويًا والمقدرة بين 35 إلى 40 ألف فرصة عمل ، وستطلق الحكومة برنامج "خدمة وطن" الذى يحاكى نظام "خدمة العلم" ويشمل تدريبًا وطنيًا وعسكريًا ومهنيًا لـ 20 ألف شاب وشابة.

وأعلن الرزاز أنه سيتم شمول 80% من المواطنين بالتأمين الصحى، وفى التعليم ستعمل الحكومة على رفع نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال إلى 70% باعتبارها أهم مرحلة فى حياة الطفل، وسيتم إنشاء 120 مدرسة جديدة.

وقال إن الحكومة ستتخذ الإجراءات الكفيلة لزيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 10%، والصادرات الوطنية بنسبة 5% سنوياً، وتأسيس شركة قابضة يتاح فيها المساهمة للأردنيين المقيمين والمغتربين ، وأشار إلى أن الحكومة أطلقت صندوق الريادة الأردني لدعم 825 مشروعًا من المشاريع الناشئة وتم رصد حوالي 70 مليون دينار الامر الذي سيوفر الآلاف من فرص العمل.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم شمول 55 ألف أُسرة من الأسر الفقيرة للاستفادة من برامج صندوق المعونة الوطنية، وأعلن أنه مع نهاية 2020 سيكون نحو 35% من إنتاج الطاقة الكهربائية مصادرها أردنية من الصخر الزيتي والطاقة المتجددة، وهو الأمر الذى يعزز أمن الطاقة.

ونوه بأن أولويات عمل الحكومة تركز على 3 محاور هى دولة القانون، ودولة الإنتاج ودولة التكافل التي تكرس جميعها مفهوم "دولة الإنسان" الأردنى.

 


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