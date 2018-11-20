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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20/11/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20/11/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 15 26

شبين الكوم 15 26

طنطا 14 25

دمنهور 14 25

الإسكندرية 14 25

بلطيم 14 24

مطروح 13 25

السلوم 13 22

سيوة 08 27

بورسعيد 17 24

دمياط 16 23

الزقازيق 15 25

الإسماعيلية 13 26

السويس 14 25

العريش 12 24

رفح 13 23

رأس سدر 14 25

نخل 08 23

نويبع 21 26

طابا 18 25

كاترين 07 22

الطور 14 25

شرم الشيخ 19 28

الغردقة 17 29

مرسى علم 18 28

الفيوم 13 26

بنى سويف 13 26

المنيا 10 26

أسيوط 11 27

سوهاج 12 27

قنا 12 28

الأقصر 12 29

أسوان 14 30

أبوسمبل 14 29

الوادي الجديد 09 29

شلاتين 20 28

أبو رماد 17 27

راس حدربة 17 27

حلايب 18 26

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 34

المدينة 15 29

الرياض 13 24

المنامة 20 24

أبوظبى 23 30

الدوحة 20 26

الكويت 12 22

دمشق 07 21

بيروت 18 24

عمان 09 20

القدس 11 20

غزة 17 25

بغداد 11 22

مسقط 23 28

صنعاء 07 24

الخرطوم 22 35

طرابلس 15 24

تونس 11 21

الجزائر 13 18

الرباط 12 18

نواكشوط 17 28

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى

أنقرة 07 16

اسطنبول 13 16

اسلام اباد 09 25

نيودلهى 13 29

جاكرتا 25 33

بكين -01 10

كوالامبور 24 32

طوكيو 07 16

أثينا 14 20

روما 10 14

باريس 01 05

مدريد 08 13

برلين 01 04

لندن 03 06

مونتريال -07 01

موسكو -04 02

نيويورك 04 10

واشنطن 07 14

         

 

 

 

 


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