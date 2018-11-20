video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

خالد أبو بكر: "فالصو" شراكة بينى وبين جامعة النهضة ولا علاقة له باليوم السابع

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:19 م
خالد أبو بكر: "فالصو" شراكة بينى وبين جامعة النهضة ولا علاقة له باليوم السابع خالد أبو بكر
إضافة تعليق

أكد المحامى الدولى، خالد أبو بكر، أن موقع ''فالصو'' هو شراكة من حيث الملكية بينه وبين جامعة النهضة، لافتا أن الإشراف عليه ومسئولية إدارته الفعلية والقانونية يتولاها بنفسه وتم اختيار الكاتبة الصحفية آمال عثمان لتتولي منصب رئيس التحرير، مشددا: "لا دخل إطلاقا لمؤسسة اليوم السابع أو لأى جهة فى عمل الموقع.

 

وقال المحامى الدولى خالد أبو بكر: إن الهدف الذى ننشده من موقع "فالصو" هو رصد الأخبار المغلوطة التى تشاع فى المجتمع سواء صدرت عن الدولة أو عن وسائل الإعلام أو الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، ولدينا فريق عمل تم اختياره بدقة يعملون منذ شهور كي يرى هذا العمل النور قريبا جدا.

201811190653125312

كانت جامعة النهضة أعلنت تولى المحامى الدولى، خالد أبو بكر، رئاسة مجلس الإدارة والإشراف العام على موقعها الجديد "فالصو"، المختص برصد الشائعات والأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، وتولى الكاتبة الصحفية آمال عثمان، رئاسة تحرير الموقع، الذى من المقرر أن ينطلق فى الأول من ديسمبر القادم.

 

ودشنت جامعة النهضة موقعها الجديد تحت اسم "فالصو" من أجل مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة وغير الصحيحة المنتشرة على فضاء السوشيال ميديا، إضافة إلى اختيار بعض المواقع الإخبارية والجرائد عناوين مضللة، وأخبارا مجهلة، وغير موثوقة، تتضارب مع القيم المهنية للصحافة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة النهضة تعلن تولى خالد أبو بكر رئاسة مجلس إدارة موقع "فالصو"

"النهضة" تعتزم إطلاق منصّة لمواجهة الأخبار الكاذبة.. الطلاب والأساتذة والمعيدون يطرحون الفكرة والجامعة توافق.. ومحمد الرشيدي: نستجيب لتوجيهات الرئيس.. ونستهدف دعم الدولة وريادة الأعمال وضبط الانفلات الإعلامي

مبادرة النهضة X أعين الأكاديميين.. محمود علم الدين: فكرة رائعة تدل على حس إعلامى ومسئولية وطنية.. عادل عبدالغفار: تشير لتجاوب هيئة التدريس مع القيادة السياسية.. نائلة عمارة تقترح التعاون مع مركز معلومات الوزراء

موقع فالصو

فالصو

خالد ابو بكر

خالد أبو بكر

امال عثمان

جامعة النهضة




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة