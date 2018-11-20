خالد أبو بكر: "فالصو" شراكة بينى وبين جامعة النهضة ولا علاقة له باليوم السابع

أكد المحامى الدولى، خالد أبو بكر، أن موقع ''فالصو'' هو شراكة من حيث الملكية بينه وبين جامعة النهضة، لافتا أن الإشراف عليه ومسئولية إدارته الفعلية والقانونية يتولاها بنفسه وتم اختيار الكاتبة الصحفية آمال عثمان لتتولي منصب رئيس التحرير، مشددا: "لا دخل إطلاقا لمؤسسة اليوم السابع أو لأى جهة فى عمل الموقع.

وقال المحامى الدولى خالد أبو بكر: إن الهدف الذى ننشده من موقع "فالصو" هو رصد الأخبار المغلوطة التى تشاع فى المجتمع سواء صدرت عن الدولة أو عن وسائل الإعلام أو الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، ولدينا فريق عمل تم اختياره بدقة يعملون منذ شهور كي يرى هذا العمل النور قريبا جدا.

كانت جامعة النهضة أعلنت تولى المحامى الدولى، خالد أبو بكر، رئاسة مجلس الإدارة والإشراف العام على موقعها الجديد "فالصو"، المختص برصد الشائعات والأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، وتولى الكاتبة الصحفية آمال عثمان، رئاسة تحرير الموقع، الذى من المقرر أن ينطلق فى الأول من ديسمبر القادم.

ودشنت جامعة النهضة موقعها الجديد تحت اسم "فالصو" من أجل مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة وغير الصحيحة المنتشرة على فضاء السوشيال ميديا، إضافة إلى اختيار بعض المواقع الإخبارية والجرائد عناوين مضللة، وأخبارا مجهلة، وغير موثوقة، تتضارب مع القيم المهنية للصحافة.