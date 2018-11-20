حبس 3 عاطلين سجلوا فيديو من داخل مقبرة بالتبين طمعا فى وظيفة "التُربى"

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة 15 مايو والتبين الجزئية، بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالدخول إلى مقبرة وتصوير مقطع فيديو وبثه على صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان نبش للقبور بمقابر التبين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، رصدت بث فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تحت عنوان نبش القبور بمقابر التبين، وباستخدام التقنيات الحديثة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين ، وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، انتقاما من حارس المقابر، وطمعا فى طرده، والعمل بدلا منه فى حراسة المقابر، تحررعن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق، والتى أصدرت قرارها السابق.