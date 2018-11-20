video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 08:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بعد استلامها من شركه مياه الجيزة

جهاز مدينة زايد يسند إدارة محطات المياه والصرف لـ" المقاولون العرب"

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 08:00 ص
جهاز مدينة زايد يسند إدارة محطات المياه والصرف لـ" المقاولون العرب" المهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

كشف المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، انه تم استلام محطات المياه والصرف بالمدينة من شركة مياه الجيزة، وذلك تنفيذا لقرار 

رئيس الوزراء بنقل المنظومة لأجهزة المدن.

 

وأضاف المهندس أحمد إبراهيم، لـ" اليوم السابع" أنه تم اختيار شركة المقاولون العرب لتقوم بمهمة إدارة وتشغيل وصيانة محطات المياه والصرف بالمدينة.

 

من ناحية أخرى، أكد أنه جارى العمل فى تطوير وصلة دهشور، لافتا الى ان عملية التطوير ستتضمن تنفيذ مولات تجارية وجراج ولاند سكيب بمستوى عالي، وذلك لخدمة وتحسين المظهر الحمادى للمدينة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نفاد وحدات مشروع جنة بالشيخ زايد بعد 30 دقيقة من طرحها للحجز

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تشارك فى مؤتمر التشغيل والصيانة.. صور

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه الشيخ زايد

شركه المقاولون العرب




لا تفوتك
التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة