جمال حشمت يعترف: فشلنا فى توحيد عناصر الإخوان على قاعدة السلمية

كتب أحمد عرفة

اعترف جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، بأن جماعة الإخوان تمارس العنف، قائلا إنهم فشلوا فى توحيد قواهم على قاعدة السلمية ، وهو ما يعد اعتراف نادر من قيادى بارز يدحض ادعاءات السلمية التى دأبت الجماعة على ترويجها خلال السنوات الماضية ،بعد عزل محمد مرسى عن السلطة .

وقال حشمت، فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": قراءة الواقع خلال الأعوام الماضية تؤكد على فشل الإخوان فى توحيد صفوفهم ونبذ العنف، وكذلك فشل المعارضين فى سوريا في توحيد صفوفهم.

وأشار عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، إلى أن قدر العمالة للقوى الخارجية فيما يتعلق بإخوان مصر يقل عن المعارضين فى سوريا الذين اتهمهم أيضا بالعمالة للقوى الخارجية، قائلا "لا أحدا لم يبد قدرة على التماهى والتنازل عن شرط وجوده أو بعض طلباته فانشغلوا بأنفسهم، العمالة للقوى الخارجية بشأن إخوان مصر أقل من الوضع السورى حيث غلبت الرغبة فى التسليح على فصائل سورية كثيرة لإثبات وجودها".