"تليجراف" تضع رحلات الأقصر وأسوان النيلية بين أفضل 15 مقصدا للشتاء بالعالم

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "أفضل مغامرات الرحلات البحرية للحجز الآن من أجل الشتاء"، وضعت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية قائمة بأفضل 15 مكان يسير رحلات بحرية ونيلية حول العالم، ومن بينها الرحلات النيلية فى الأقصر وأسوان.

وقالت الصحيفة، إن السنوات الماضية شهدت ضعفا فى الإقبال على الكنوز الأثرية الرائعة فى مصر، حيث بقى السياح بعيدًا بسبب المخاوف الأمنية، ولكن الوضع اختلف الآن مع زيادة عدد السائحين.

وأضافت الصحيفة، أن الزائرين الآن يجدون المكان كمقصد جاذب ويجب زيارته لمشاهدة الكنوز فى وادى الملوك ومعبد أبو سمبل. ونصحت الصحيفة القراء بزيارة الأقصر وأسوان هذا الشتاء قبل أن تعود الحشود مرة أخرى وتزدحم تلك المقاصد.

ومن بين المقاصد التى ضمتها القائمة، هاوى وسلطنة عمان، وكوبا ، والرحلات النيلية فى نهر الراين بين فرنسا وألمانيا وكذلك بنما والنرويج.