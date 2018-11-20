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تعرف على اسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 20-11-2018

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:30 م
تعرف على اسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 20-11-2018 فراخ حية
كتبت أسماء أمين
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استقرت أسعار الفراخ، اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر، جنيها لتسجل 23  للكيلو بسعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 26-27للكيلو.
فى حين استقرت أسعار البيض ليصل عند 34.5 جنيها للكرتونة سعر المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 39 – 40 جنيها للكرتونة.
 
 
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة المجازر بغرفه القاهرة إن أسعار الدواجن والبيض تشهد استقرار فى الأسعار منذ فترة، وهذا ما كنا نطالب به 
وأرجع تفاوت اسعار البيع فى المحالات التجارية إلى عدم ضبط الحلقات الوسطية ،مما يؤدى إلى عدم بيع اسعار الفراخ بنفس السعر فى المحالات التجارية  وهو عند 26- 27 جنيها .
 
 
 

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