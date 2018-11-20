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تداول 7 سفن بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:49 م
تداول 7 سفن بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع العامة بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء  7 سفن.

وسجل ميناء شرق بورسعيد، دخول سفينتين حاويات ومغادرة 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن.

أما ميناء غرب بورسعيد، فقد سجل دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى  الميناء.

 

 

 


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