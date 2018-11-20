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تحرير 7652 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:27 ص
تحرير 7652 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مضطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7652 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 103 مخالفة تجاوز سرعات و 2031 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 95 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 26 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة،88 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 40 دراجة بخارية وسيارة
 
 

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