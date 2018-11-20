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تحرير 50 قضية تموينية فى حملة مكبرة بالأسواق بسوهاج

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 09:55 ص
تحرير 50 قضية تموينية فى حملة مكبرة بالأسواق بسوهاج حمله تموينية -ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت الحملة التموينية التي نفذتها إدارة مباحث التموين برئاسة العميد محمد نصحى مدير الإدارة وبإشراف مدير الأمن من ضبط 50 قضية تموينية متنوعة وذلك لتحقيق أقصي رقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

حيث تم مركز تعبئة سكر دائرة مركز المنشاه لإدارته مركز تعبئة سكر بدون ترخيص وحيازة سكر ناقص الوزن وتم ضبط " 7 طن سكر تمويني وتم ضبط " 6 " قضايا أنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 4 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 5 " قضايا عدم الإحتفاظ بسجل حركة الدقيق و" 4 " قضايا توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 14 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 13 " قضية عدم حمل شهادة صحية.

 


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