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الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 05:44 م
خالد صلاح
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بيونج يانج تفجر 10 مواقع حدودية مع جارتها الجنوبية باسم المصالحة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 05:25 م
بيونج يانج تفجر 10 مواقع حدودية مع جارتها الجنوبية باسم المصالحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
أ ف ب
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دمرت بيونج يانج عشرة مواقع حدودية بالمتفجرات الثلاثاء فى المنطقة منزوعة السلاح التى تقسم شبه الجزيرة، فى ما يعتبر مرحلة جديدة فى مسيرة التقارب الجارية بين الكوريتين، فيما تراوح مكانها محادثات نزع السلاح النووى بين كوريا الشمالية وواشنطن.

وقد تقرر هذا التدبير خلال قمة بيونغ يانع التى جمعت فى سبتمبر الرئيس الكورى الجنوبى مون جاي-اين والزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ اون.

وكان الشمال ابلغ الجنوب ان مواقعه الحدودية ستدمر بطريقة متزامنة تقريبا، كما اوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية. وأكد الجيش الكورى الجنوبى إنه تحقق من أن المواقع الحدودية قد دمرت بالكامل فى الوقت المحدد.

من جانبها، تقوم سيول بتدمير عشرة من مواقعها المحصنة.

وبات لدى الشمال 150 موقعا محصنا، فوق الارض وتحت الارض، فى مقابل حوالى خمسين للجنوب، وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.


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كوريا الجنوبية

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