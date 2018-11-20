بيرول: الإعفاءات من العقوبات الأمريكية قدمت دعما لكن الاقتصاد العالمي لا يزال هشا

رويترز

قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية لرويترز اليوم الثلاثاء إن الإعفاءات التى منحتها الولايات المتحدة من العقوبات على إيران قدمت بعض الدعم لأسواق النفط، لكن الاقتصاد العالمى لا يزال هشا للغاية.

وقال بيرول على هامش مؤتمر للطاقة "قرار الولايات المتحدة بشأن الإعفاءات من العقوبات الإيرانية فاجأ بعض اللاعبين فى السوق، وكنتيجة، نرى اليوم أن الأسواق تتلقى إمدادات جيدة وأن السعر انخفض بواقع 20 دولارا".

وتابع بيرول مكررا دعوة المنتجين الرئيسيين للتحلى "بالحس السليم" فى اجتماعهم المقرر فى ديسمبر "لكن الاقتصاد العالمى لا يزال يمر بفترة صعبة جدا وهو هش للغاية، وبسبب زيادة الإنتاج، لم يتبق سوى فائض عالمى محدود للغاية من الطاقة الإنتاجية، فى عالم يزداد خطورة".