انتهاء مدة تقديم الطعون على مرشحى زفتى وطامية والعريش أمام القضاء الإدارى

كتب أحمد عبد الهادى

انتهت اليوم المدة القانونية المحددة بالجدول الزمنى للانتخابات التكميلية لدوائر زفتى بمحافظة الغربية وطامية بالفيوم والعريش بشمال سيناء لتلقى الطعون الانتخابية على المرشحين المستبعدين والمقبولين أمام محكمة القضاء.

ومن المقرر بعد غلق المدة القانونية لتلقى طعون الانتخابية على المرشحين، أن تقوم محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون المقدمة من غدا وحتى يوم 25 نوفمبر، على أن تقوم الهيئة بإعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء فترة الدعاية الانتخابية يوم 26 نوفمبر.

كانت أعلنت لجنة تلقى أوراق المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة المبدئية باسماء والرموز الانتخابية للمرشحين الذين تم قبول أوراق ترشيحهم من لجنة الفحص والبالغ عددهم 42 مرشحا على ثلاثة مقاعد فى الانتخابات التكميلية بالدوائر الخالية، وهى زفتى بمحافظة الغربية وطامية بالفيوم والعريش بشمال سيناء.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الخطوة التالية لإعلان كشف بأسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية، هى إتاحة فترة للطعون أمام محكمة القضاء الإدارى من المرشحين المستبعدين والمقبولين لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد، وحتى 20 نوفمبر المقبل.