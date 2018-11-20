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النيابة تأمر بفحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية طفل عثر عليه مقتولًا بالحوامدية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:00 ص
النيابة تأمر بفحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية طفل عثر عليه مقتولًا بالحوامدية جثه طفل،ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بفحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية طفل عثر عليه مقتولا وملقى فى الطريق بمركز الحوامدية بجنوب الجيزة، واستعجلت تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المجنى عليه.

ومن جانبها تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل ملقى بجانب الطريق بالحوامدية.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل ملقى بجوار الطريق السريع بالحوامدية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات وكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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