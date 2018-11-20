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النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:26 ص
النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة مرور - صورة ارشيفيه
كتب - عبد الرحمن سيد
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تشهد الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم، الثلاثاء انتظام حركة المرور وسط تواجد أمنى فى كل الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين.
 
وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان التحرير وروكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظاما بحركة السيارات، وازدحم محيط جامعة القاهرة بالسيارات نتيجة لأعمال إنشاء نفق بميدان النهضة، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بشارع النيل السياحى ومديرية أمن الجيزة وبمنطقة الكورنيش.
 
وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظاما بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
 
 

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النشرة المرورية

محاور القاهرة و الجيزة

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

رودس

انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة فرصه مشاهده وسط البلد

انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة فرصه مشاهده وسط البلد لمن لا يراها من زحام و فى الليل احتفالات دينيه قد تكون انتهت الان فتره التجنيد بعد نزهه فى حول مسجد الحسين شاهدت فى احدى الحارات حفل دينى و شيوخ و فرقه موسيقيه مجانا

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