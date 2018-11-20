المصرية للجملة: فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، فتح منافذ الشركة بمحافظات الوجه القبلى اليوم الثلاثاء، لاستمرار طرح السلع الغذائية منتجات اللحوم والدواجن المجدة بأسعار مخفضة للمواطنين مقارنة بأسعار نفس المنتجات بالأسواق الأخرى .

وأكد رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه باستمرار توفير السلع الغذائية للمواطنين طوال الوقت، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتوفير احتياجات الشركات التابعة من المنتجات أول بأول .