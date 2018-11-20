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المجرشى: السعوديون قاطعوا المنتجات والسياحة التركية وأدعوهم لزيارة مصر

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 09:40 م
المجرشى: السعوديون قاطعوا المنتجات والسياحة التركية وأدعوهم لزيارة مصر برنامج الحياة اليوم
كتب محسن البديوى
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قال الكاتب والمحلل السياسى السعودى خالد المجرشي، إن الشعب السعودى وقف مع قيادته وقام بمقاطعة السياحة والمنتجات التركية، مطالبهم بالتوجه إلى مصر لأنها الملازم السياحى الآمن، قائلًا :" مصر آمنة وأهلها أهل أكرم ويرحب بالقاصى والدانى".

 

قال الكاتب والمحلل السياسى السعودى خالد المجرشي، إن الشعب السعودى دعم القيادة فى المملكة ، بمقاطعة السياحة والمنتجات التركية، داعيا السعوديون الى زيارة مصر لأنها ملاذ سياحى أمن . 

وأضاف المجرشى ، فى  مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"،  أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولى العهد محمد بن سلمان "خط أحمر ولا يمكن تجاوزه ولا يمكن المساس به، والـ 20 مليون سعودى جميعًا يقفون سندًا وسيوفًا ضد كل من يحاول المساس بأى منها قائلا  :"كلنا سلمان وكلنا محمد، ورسالة وزير الخارجية كانت للداخل والعالم أجمع".

وأشار المجرشى ، الى أن هناك  تسريبات من مصادر مجهولة بجانب تسريبات أخرى تمرر من خلال قناة الجزيرة القطيرة ، ضد المملكة، والجانب التركى ما زال يراوغ ويبتز ويمارس العهر الإعلامى ، ليحصل على مطامع من المملكة، ويريدون عودة حلم الخلافة العثمانية والأوهام القديمة " مؤكدا  أن الشعب السعودى وقف مع قيادته وقام بمقاطعة السياحة والمنتجات التركية .

كما وجه الكاتب والمحلل السياسى السعودى خالد المجرشي، رسالة لرئيس النادى الأهلى ، الكابتن محمود الخطيب ، بعد إجراءه عملية جراحية فى المانيا   قائلًا :" سلامتك يابيبو.. هذه رسالة 20 مليون سعودى".

 

 

 

 


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