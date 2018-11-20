video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 06:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المتهمون ببث فيديو من داخل مقابر التبين: وجدنا حائط مقبرة محطم فتسللنا داخلها

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 06:00 ص
المتهمون ببث فيديو من داخل مقابر التبين: وجدنا حائط مقبرة محطم فتسللنا داخلها مقابر -ارشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

اعترف المتهمين بتصوير فيديو من داخل مقبرة بمقابر التبين، جنوب القاهرة، وبثه على موقع التواصل الاجتماعى”فيس بوك" بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم وجدوا حائط مقبرة محطم فتسللوا داخلها، وصورا الفيديو.

وأكد المتهمون أنهم ارتكبوا الواقعة، لإيهام أهالى التبين وأصحاب المقابر أن هناك نبشا للقبور، وأن حارس المقابر غير مؤهل لحراستها ومن ثم نتولى نحن حراسة المقابر، قائلين "لقمة عيش حلوة".

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت بث فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تحت عنوان نبش القبور بمقابر التبين، وباستخدام التقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين.

وبتقنين الإجراءات الأمنية تم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، انتقاما من حارس المقابر وطمعا فى طرده والعمل بدلا منه على حراسة المقابر. وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بأسوان

تأجيل محاكمة 21 متهما قتلوا شابين فى مشاجرة بإمبابة للحكم 21 يناير

نبش قبور التبين

التبين

اخبار التبين

اخبار الحوادث

اخبار مصر اليوم




لا تفوتك
التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة