المتهمون ببث فيديو من داخل مقابر التبين: وجدنا حائط مقبرة محطم فتسللنا داخلها

كتب على عبد الرحمن

اعترف المتهمين بتصوير فيديو من داخل مقبرة بمقابر التبين، جنوب القاهرة، وبثه على موقع التواصل الاجتماعى”فيس بوك" بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم وجدوا حائط مقبرة محطم فتسللوا داخلها، وصورا الفيديو.

وأكد المتهمون أنهم ارتكبوا الواقعة، لإيهام أهالى التبين وأصحاب المقابر أن هناك نبشا للقبور، وأن حارس المقابر غير مؤهل لحراستها ومن ثم نتولى نحن حراسة المقابر، قائلين "لقمة عيش حلوة".

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت بث فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تحت عنوان نبش القبور بمقابر التبين، وباستخدام التقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين.

وبتقنين الإجراءات الأمنية تم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، انتقاما من حارس المقابر وطمعا فى طرده والعمل بدلا منه على حراسة المقابر. وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.