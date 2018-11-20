القضاء الروسى يصدر حكما باعتقال مواطنين سوريين متورطين فى قتل قائد قاذقة "سو-24"

موسكو (أ ش أ)

أصدر القضاء الروسى، حكما باعتقال مواطنين سوريين متورطين بقتل قائد قاذقة "سو-24" الروسية، التى تم إسقاطها في سوريا عام 2015، وجندى آخر لقى مصرعه خلال عملية إنقاذ الطاقم.

وقال مصدر قضائي - في تصريحات صحفية نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء أمس الاثنين، إن: "محكمة منطقة "باسماني" فى موسكو اتخذت قرارا باعتقال المواطنين السوريين المتورطين في قتل الطيار والجندي الروسيين باللاذقية، لمدة شهرين اعتبارا من طردهم من سوريا أو من لحظة احتجازهم في أراضي روسيا ، مضيفا: " أن المواطنين السوريين تم إعلانهم مطلوبين على المستوى الدولى".

وكانت القاذفة "سو-24" الروسية قد أسقطت في محافظة اللاذقية السورية صباح الـ 24 من نوفمبر عام 2015 ، نتيجة لاستهدافها بصاروخ "جو-جو"، ما أدى إلى مقتل قائد الطائرة ، أوليج بيشكوف، جراء إطلاق مسلحين سوريين النار عليه أثناء هبوطه بالمظلة، فيما تمكنت القوات الروسية بالتعاون مع الوحدات السورية من إنقاذ الطيار الثاني، قسطنطين مراختين، إلا أن العملية قتل بها أيضا عنصر قوات المشاة البحرية الروسية، ألكسندر بوزينيتش.