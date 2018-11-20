القبض على 12 عنصرا إجراميا وأسلحة نارية ومخدرات بحملة أمنية بالقناطر الخيرية

كتب - نيفين طه

قاد اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، حملة تفتيشية مكبرة بدائرة مركز القناطر الخيرية ، إستهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وضمت ضباط مجموعات العمل من إدارة البحث الجنائى بالإشتراك وإدارة المرور، مدعومة بمجموعات من إدارة قوات الأمن وذلك لتحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية وتفعيل القانون وإعلاء هيبة الدولة تحت الأشراف الميدانى لقيادات إدارة البحث الجنائى.

وتأتى الحملة فى إطار توجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مساعد الوزير لقطاع الأمن العام بالقيام بحملات يومية على مستوى جميع مديريات الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومداهمة الأوكار والبؤر الإجرامية وضبط كافة صور الخروج عن الشرعية وذلك فى مجال الحملات المتنوعة واسعة الإنتشار لإشعار المواطنين بالتواجد الشرطى الفعال بالشارع المصرى.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 12متهما من العناصر الخطرة، و7 أسلحة نارية، و5 قضايامخدرات بإجمالى 550 جم حشيش، و200جم هيروين، 250 قرص مخدر، وضبط 5 أحكام جنايات، و200 مخالفة مرورية، و105 قضايا مرافق متنوعة.