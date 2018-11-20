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القبض على سائق وبحوزته 2 بندقية خرطوش بالمطرية ويعترف : بستخدمهم فى المشاجرات

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:06 م
القبض على سائق وبحوزته 2 بندقية خرطوش بالمطرية ويعترف : بستخدمهم فى المشاجرات بنادق خرطوش- أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، القبض على "يوسف ر ى" 21 سنة، سائق، يحوز أسلحة نارية بدون ترخيص بقصد الإعداد للتشاجر مع  آخرين، وتم احالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وعلى الفور، تم ضبطه أثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته بندقية خرطوش، ماركة شوت جن ، بندقية خرطوش ماركة ريكول، و 12طلقة من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التشاجر مع آخرين، بدائرة قسم شرطة المطرية، بسبب خلافات سابقة بينهم حول الجيرة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.

 

 


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