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العراق: المعركة القادمة مع الإرهاب استخبارية لملاحقة الخلايا النائمة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 07:42 م
العراق: المعركة القادمة مع الإرهاب استخبارية لملاحقة الخلايا النائمة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى
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 أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى، اليوم الثلاثاء، أن المعركة القادمة مع الإرهاب هى معركة استخبارية لملاحقة الخلايا الإرهابية النائمة.

وذكر مكتب الحلبوسى - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن رئيس مجلس النواب استقبل ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية والوفد المرافق له، موضحًا أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك فى المجالات كافة، كما استعرض اللقاء الأوضاع فى المنطقة.

وأكد الحلبوسى حرص العراق على توطيد العلاقات مع روسيا خاصة فى مجال إعادة الإعمار، ولا سيما فى مجال الاستثمار والاستفادة من الخبرة الروسية فى قطاعات الطاقة والبنى التحتية.

من جهته، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسى حرص بلاده على تعميق العلاقات مع العراق والتنسيق المشترك فى مختلف المجالات، مقدماً دعوة لرئيس مجلس النواب لزيارة روسيا.

ووصل، فى وقت سابق اليوم، إلى بغداد المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف على رأس وفد رسمى.


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محمد الحلبوسى

العراق

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