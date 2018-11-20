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الشرطة توصى بتوجيه اتهامات بالفساد لوزير الداخلية الاسرائيلى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:14 م
الشرطة توصى بتوجيه اتهامات بالفساد لوزير الداخلية الاسرائيلى الشرطة الإسرائيلية
أ ف ب
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أوصت الشرطة الاسرائيلية الثلاثاء بتوجيه اتهامات لوزير الداخلية أرييه درعى تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك فى إطار تحقيق مرتبط بصفقات لبيع عقارات.

وسيقرر الآن المدعى العام الإسرائيلى إن كان سيوجه اتهامات لدرعى، الذى يتزعم حزب "شاس" اليهودى المتشدد والذى قضى فترة فى السجن فى الماضى لإدانته بالفساد.

وأفاد بيان للشرطة أن "نتائج التحقيق تشير إلى وجود أدلة قاطعة بأن درعى ارتكب عمليات احتيال وخيانة أمانة على صلة بسلوكه أثناء وجوده فى منصبه كوزير".

وتحدث عن وجود أدلة عن مخالفات ضريبية تبلغ قيمتها مئات آلاف الدولارات وتبييض أموال وغيرها. وأوضحت الشرطة أن التحقيق تناول التحويلات المالية الكبيرة التى أجراها درعى على ارتباط ببيع الأراضى.

وأصر درعى على براءته وأشار إلى عدم تضمن توصية الشرطة الاتهامات السابقة بشأن حصوله على رشاوى.

 

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