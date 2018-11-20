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"السكة الحديد" ترد على "أمن الشرقية": حركة القطارات منتظمة على خطوط الهيئة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 05:26 م
"السكة الحديد" ترد على "أمن الشرقية": حركة القطارات منتظمة على خطوط الهيئة المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، انتظام حركة مسير القطارات على خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري اليوم ، ولا صحة لما تم تداوله على بعض المواقع بتعطل القطار رقم 593 القادم من القاهرة إلى السويس بمحطة أبوحماد بالشرقية اليوم وأن الحركة تعمل على الخط بصورة منتظمة ، مضيفا فى  بيان صحفى أنه يتابع على مدار الساعة حركة مسير القطارات مع المركز الرئيسي للتحكم في حركة مسير القطارات للتأكد من انتظام الحركة على خطوط الهيئة.
 
وشهدت محطة أبو حماد ، اليوم الثلاثاء ، عطل فنى بجرار القطار رقم 593 القادم من القاهرة إلى السويس، وتسبب ذلك فى تأخر القطار لمدة 30 دقيقة، وتم إصلاح العطل واستكمل القطار رحلته، وتم إخطار نيابة أبوحماد برئاسة جمال اللبان، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية . 
وكان  اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد تعطل القطار رقم 593 القادم من القاهرة إلى السويس،بمحطة أبوحماد بالشرقية، نتيجة عطل فنى بالجرار ، وتحررعن ذلك المحضر رقم 5972 إدارى مركز شرطة أبوحماد.

 


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