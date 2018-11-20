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"الرى": 45 ألف و611 مخالفة على النيل تم تحريرها منذ 2015

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 06:00 ص
"الرى": 45 ألف و611 مخالفة على النيل تم تحريرها منذ 2015 نهر النيل
كتبت أسماء نصار
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كشف تقرير لقطاع حماية وتطوير نهر النيل  بوزارة الرى أنه تم إزالة 41 ألف و 808 حالة تعدى على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة.

وأشار التقرير، إلى أنه تم تحرير 45 ألف و 611 مخالفة جديدة، وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

وأكدت وزارة الرى، أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

ووجه وزير الرى بضرورة استمرار وزيادة معدلات الإزالات على النحو الذى الذى تم عرضه بالتقرير، وخاصة أن معدلات تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية على مستوى الجمهورية تأخذ شكلاً  تصاعدياً وتعكس رغبة الدولة فى إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية للحفاظ على هذا المرفق الحيوى والمورد الطبيعى الهام فى ظل التعاون المستمر بين أجهزة الدولة وأجهزة الوزارة المعنية.

الجدير بالذكر، أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.


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