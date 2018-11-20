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الرئيس العراقى يبحث مع المهدى جهود استكمال التشكيل الوزارى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:21 م
الرئيس العراقى يبحث مع المهدى جهود استكمال التشكيل الوزارى الرئيس العراقى برهم صالح
بغداد (أ ش أ)
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بحث رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدى جهود استكمال التشكيل الوزارى للحكومة العراقية.

وقالت رئاسة الجمهورية- فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس برهم صالح ناقش خلال لقائه اليوم رئيس مجلس الوزراء جهود استكمال الكابينة الوزارية والانتهاء منها وحشد الجهود من أجل دعم الحكومة.

وأضافت أن رئيس الجمهورية أطلع رئيس مجلس الوزراء على نتائج زياراته الأخيرة لدول (الكويت، الإمارات، الأردن، إيران والسعودية)، مؤكدا رغبة هذه الدول الكبيرة فى تعزيز وتطوير العلاقات مع العراق.

وأكد صالح أن دول المنطقة والجوار أبدت ارتياحها للانتصارات التى حققها العراق ضد عصابات (داعش) الإرهابية واستمراره بملاحقة خلاياه.

من جهته..أكد عبد المهدى أهمية جولة رئيس الجمهورية الإقليمية، مشيرا إلى ضرورة التنسيق المتواصل والتكامل بين السلطات الثلاث؛ لرفع مستوى العلاقات مع دول المنطقة والعالم.

من ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، اليوم الثلاثاء، اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى أن العراق بدأ يستعيد عافيته وأن دوره سيكون أكبر ومحوريا فى المنطقة.

وقال عبد المهدى -خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء العراقية "نينا"- "إن سياستنا الخارجية تتمثل فى أن نكون على علاقات جيدة مع جميع الدول وحريصون على تنفيذها.

ونقل بوجدانوف، رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديميترى ميدفيديف، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين، والتهانى لعبد المهدى بتشكيل الحكومة، مؤكدين دعم روسيا للعراق فى جميع المجالات.

وأكد بوجدانوف -خلال اللقاء- حرص روسيا على تعميق العلاقات والتنسيق المشترك مع العراق فى مختلف المجالات، وقدم بوجدانوف دعوة من الرئيس بوتين لعبد المهدى لزيارة روسيا، كما قدم عبد المهدى دعوة مقابلة لبوتين لزيارة العراق.

من جانب أخر أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اعتقال ما سمته بجاسوس الدواعش بقضاء الفلوجة فى الأنبار.

وذكرت المديرية- فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن قواتها فى الفرقة 14 وبالتعاون والتنسيق مع فوج استطلاع واستخبارات الفرقة وبعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من اصطياد جاسوس للدواعش بعد إيقاعه بكمين محكم نصب له بقضاء الفلوجة فى الأنبار.

وأوضحت أن المعتقل من المعروفين كأحد العناصر الأمنية لعصابات (داعش) والمسؤول عن جمع المعلومات عن القوات الأمنية والمواطنين، مشيرة إلى أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة (4) إرهاب.


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