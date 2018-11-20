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الرئيس السودانى يؤكد عزم بلاده على تعزيز علاقاتها مع غينيا الاستوائية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:00 ص
الرئيس السودانى يؤكد عزم بلاده على تعزيز علاقاتها مع غينيا الاستوائية الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم ( أ ش أ )
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أكد الرئيس السودانى، عمر البشير، عزم بلاده على تعزيز علاقاتها مع غينيا الاستوائية، بما يحقق مصلحة شعبى البلدين.

جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمباحثات المشتركة بين البلدين، مساء اليوم الاثنين بالقصر الجمهورى بالخرطوم، برئاسة الرئيس السودانى ونظيره الغينى تيودور أوبيانج نجوما.

وأعرب البشير عن سعادته بما حققته غينيا الاستوائية من تقدم اقتصادى وتطور وتنمية فى ظل حكم ديمقراطى رشيد.

ونوه البشير إلى استعداد السودان لتطوير علاقات التعاون مع غينيا الاستوائية فى كافة المجالات، لاسيما المجال الأمنى والعسكرى والتشاور السياسى والتعليم العالى والبحث العلمى والصناعة والزراعة وتنشيط التبادل التجارى.

وأعرب البشير عن أمله أن يتم - فى ختام المباحثات- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تغطى مختلف مجالات التعاون الحيوية بين البلدين .

وقال إن السودان ظل يعمل على استتباب الأمن فى أفريقيا ودول الجوار بصفة خاصة، مشيرا إلى سعى السودان إلى جمع أطراف النزاع بدولة الجنوب للحوار الذى أدى إلى توقيع اتفاق سلام سيؤدى إلى تحقيق التنمية والاستقرار الشامل.

وأضاف أن السودان - من منطلق اهتمامه بالسلام فى الإقليم - يقوم بجهود داعمة ومساندة لمبادرة الاتحاد الأفريقى لتحقيق المصالحة بين أطراف الصراع فى أفريقيا الوسطى، مؤكدا استعداد السودان لاستضافة مفاوضات السلام بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وقدم الدعوة لرئيس غينيا الاستوائية لحضور الجلسة الافتتاحية لانطلاقة المفاوضات.

 


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