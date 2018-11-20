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الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 05:30 م
خالد صلاح
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الداخلية الكويتية: اكتشاف 48 لغمًا بعد انجراف التربة جراء السيول

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 05:02 م
الداخلية الكويتية: اكتشاف 48 لغمًا بعد انجراف التربة جراء السيول سيول
أ ش أ
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اكشفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن أنها تلقت 20 بلاغًا، عن ظهور ألغام جراء الأمطار والسيول التى تعرضت لها الكويت فى الأيام الماضية؛ حيث تم اكتشاف 48 لغمًا من قبل الوزارة.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بـ(الداخلية) -فى بيان صحفى، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- إن الأجهزة الأمنية فى الوزارة تلقت خلال الأيام الماضية عددًا من البلاغات عن وجود أجسام يشتبه بأنها مخلفات عسكرية فى المناطق البرية بمحافظة الجهراء، موضحة أن فرقة المتفجرات انتقلت على الفور للتعامل معها.

وأكدت استمرار الحملة التوعية التى أطلقتها الإدارة لتحذير مرتادى المناطق الصحراوية من عدم الاقتراب أو العبث بأى أجسام غريبة، أو مخلفات عسكرية خطرة انكشفت جراء انجراف الأتربة نتيجة لهطول الأمطار والسيول التى شهدتها الكويت مؤخرا.

وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى فى وزارة الداخلية الكويتية، بالمواطنين والمقيمين ضرورة الاتصال على هاتف الطوارئ (112) فور العثور على أى جسم غريب، وعدم الاقتراب منه أو محاولة اكتشاف هويته، حتى يتم التعامل معه من قبل رجال المتفجرات؛ ضمانا لسلامة الجميع.


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