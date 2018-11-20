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خالد صلاح
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الحكومة البولندية تعلن نيتها الانسحاب من اتفاقية دولية تتعلق بالهجرة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 07:23 م
الحكومة البولندية تعلن نيتها الانسحاب من اتفاقية دولية تتعلق بالهجرة رئيس وزراء بولندا
أ ش أ
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أعلنت الحكومة البولندية نيتها الانسحاب من الاتفاقية الدولية التي تتعلق بالهجرة والمسماة بـ "الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية" لأسباب تتعلق بالسيادة الوطنية لتنضم بهذا الرفض إلى المجر والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسبما أعلنت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وذكرت الشبكة الأمريكية أن الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي لن يكون مُلزماً من الناحية القانونية، تمت صياغته تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة في يوليو الماضي، مشيرة إلى أنه من المقرر الموافقة عليه بشكل رسمي خلال شهر ديسمبر المقبل في اجتماع سيعقد في دولة المغرب.

ونقلت فوكس نيوز عن الحكومة البولندية قولها في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء عقب اجتماعٍ لمجلس الوزراء إن السبب وراء رفضها لهذا الميثاق العالمي هو فشله في الوفاء "بضمانات قوية تتعلق بحق السيادة في تقرير من ترى الدولة صلاحية دخوله إليها وكذلك التمييز بين الهجرة القانونية وغير القانونية".

 


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