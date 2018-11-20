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الإسكان الكويتية تستبعد 6 شركات من مناقصاتها بسبب أضرار الأمطار

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:12 م
الإسكان الكويتية تستبعد 6 شركات من مناقصاتها بسبب أضرار الأمطار صورة لـ أمطار الكويت
رويترز
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نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية ،  اليوم الثلاثاء عن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهرى، قولها إنه جرى استبعاد ست شركات ومكتب هندسى من مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بسبب أضرار ألحقتها الأمطار بمدينة صباح الأحمد السكنية.

وذكرت الوزيرة ، أن الإعلان يأتى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الكويتى "باستبعاد جميع الشركات والمكاتب الهندسية التى قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق التى أصابها الخلل فى المواقع المتضررة بالأمطار وعدم السماح لها بالمشاركة فى أية مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها من لجنة تقصى الحقائق المشكلة لهذا الغرض".

ولم تذكر وكالة الأنباء الكويتية ، أسماء الشركات الست ومكتب الاستشارات الهندسية المصمم لمدينة صباح الأحمد، والذين جرى استبعادهم من كافة مشاريع مؤسسة الرعاية السكنية المطروحة حاليا وفى المستقبل.

شهدت الكويت هذا الشهر موجة من الطقس السيء وهطول أمطار غزيرة على أنحاء البلاد، مما دفع وزير الأشغال العامة حسام الرومى ، لتقديم استقالته بسبب الأضرار الكبيرة التى لحقت بالممتلكات جراء تلك الأمطار والسيول التى أودت بحياة شخص.


 


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