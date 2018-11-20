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"الأعلى للاعلام" يصدر كتيب المعايير الإعلامية وأكواد التغطية المتخصصة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:43 م
"الأعلى للاعلام" يصدر كتيب المعايير الإعلامية وأكواد التغطية المتخصصة مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كتب محمد السيد
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انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس من إعداد كتيب المعايير الإعلامية وأكواد التغطية المتخصصة ولائحة الجزاءات.

 

وجاء فى مقدمة الكتيب، أن هذا الكتيب يضم معايير ومواثيق العمل الإعلامى والصحفى التى أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى تم إعدادها بواسطة لجان المجلس المختصة، وهذه المعايير تتطابق مع المعايير المطبقة فى الدول التى تتمتع بإعلام حر، كما أنها تتطابق مع مواثيق الأمم المتحدة وهيئاتها، تحمى المعايير حقوق المشاهدين والقراء ومصالح المجتمع كما تحمى حقوق الإعلاميين والمبدعين.

 

يضم الكتيب الأكواد الخاصة بالتغطية الإعلامية المتخصصة فى مجالات المرأة والطفل والأحداث الرياضية والعمليات الإرهابية والدراما التلفزيونية، بالإضافة إلى تغطية القضايا الخلافية العربية.

 

وإلى نص الكتيب..

 

 

 


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