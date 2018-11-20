اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر الشوارع الرئيسية بمدينة زفتى بالغربية

الغربيه محمد طارق

عبر أهالى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية عن غضبهم، بسبب تراكم تلال القمامة داخل الكتله السكنية، متهمين مجلس المدينة بالإهمال رغم تصريحات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية المستمرة أن مشكلة القمامة من أولوياته وأنها التحدى الأكبر له داخل المحافظة، إلا أنه لا يوجد تعاون من مجلس مدينة زفتى.

على الرغم من وجود جهاز نظافة داخل مجلس مدينة زفتى، إلا أن تجمعات القمامة أصبحت كارثة بيئية خطيرة تهدد حياة الأهالى من قاطنى المدينة، حيث يعانى من قيام عمال مشروع النظافة بالتخلص من القمامة التى يتم تجميعها بتلك المناطق بحرقها أمام المنازل وسط غياب تام من المسئولين.

"اليوم السابع"، رصدت من خلال جولتها داخل مدينة زفتى، تلال القمامة التى تحاصر الشوارع الرئيسية والفرعية، بما فيهم كورنيش النيل، فالحيوانات والقمامة تحاصره من كل جانب، ومع ذلك لم يتحرك أى مسئول لإزالة التعديات بما فيهم رئيس المدينة نفسه.

طالب الأهالى اللواء هشام السعيد محافظ الغربيه بمحاسبة المسئولين المقصرين بمجلس مدينة زفتى، بسبب الاهمال وتراكم القمامه داخل المدينة بشكل غير حضارى بالرغم من إرسال الشكاوى بصفة مستمرة.



القمامه بشارع البحر



القمامه تغطي كورنيش النيل



أهالي المدينه يطالبون المجلس برفع للقمامه



أهالي مدينة زفتي يطالبون المجلس برفع القمامه من الشوارع