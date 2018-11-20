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استقالة المسئول عن البيئة بالأمم المتحدة بعد تحقيق بشأن نفقاته فى السفر

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 07:56 م
استقالة المسئول عن البيئة بالأمم المتحدة بعد تحقيق بشأن نفقاته فى السفر أريك سولهيم
أ ف ب
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استقال المسئول عن البيئة فى الأمم المتحدة اريك سولهيم الثلاثاء بعد تحقيق فى نفقاته الكبيرة فى السفر ما اثار غضبا واسعا، بحسب ما ذكر مسؤولون فى الأمم المتحدة.

ويتولى سولهيم، وزير البيئة النروجى السابق، منصبه رئيسا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومقره نيروبي، منذ يونيو 2016.

وأظهر تحقيق مالى فى نفقاته أنه أنفق نحو 500 ألف دولار على السفر، كما أنه طالب بتعويض عن نفقات غير مبررة فى الوقت الذى تعانى فيه المنظمة الدولية من مشاكل مالية.

وأثارت أسفاره حول العالم اتهامات بأنه لا يهتم بالبيئة أو بجهود خفض انبعاثات الكربون الناجمة عن السفر جوا.

وتأتى استقالة سولهيم قبل بدء محادثات مهمة فى بولندا فى الثانى من ديسمبر حول تطبيق اتفاق باريس للمناخ.

ويتوقع أن يصدر إعلان رسمى من الأمم المتحدة حول الاستقالة فى وقت لاحق من الثلاثاء.

 

 


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