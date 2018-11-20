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استطلاع: 65% من اليونانيين يرفضون الاتفاق المبرم بين اليونان ومقدونيا

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:49 م
استطلاع: 65% من اليونانيين يرفضون الاتفاق المبرم بين اليونان ومقدونيا رئيس الوزراء اليونانى ونظيره المقدونى
أ ش أ
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كشف استطلاع رأى حول قضايا الشؤون الخارجية اليونانية عن رفض أغلبية اليونانيين للاتفاق المبرم بين اليونان وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة التى تعرف حاليا ب "مقدونيا الشمالية"، لحل خلاف دام لعقود بشأن تسوية اسم الأخيرة.
وذكرت صحيفة (كاثمريني) اليونانية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الثلاثاء/ - أن 65% من المستطلعين يعارضون هذا الاتفاق بينما وافق عليه 17% ، وأعرب 13% اَخرون عن عدم تأييدهم أو معارضتهم، موضحة أن 5% قالو إنهم غير مهتمين أو ليس لديهم رأي بشأن الاتفاق.
وكان وزيرا خارجية اليونان ومقدونيا قد وقعا اتفاقًا تاريخيًا ينهي خلافًا استمر 27 عامًا ويقضي بتغيير اسم جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إلى "مقدونيا الشمالية" في يونيو الماضي بقرية "بساراديس" على ضفاف بحيرة بريسبس الحدودية .
وجاء الاتفاق في أعقاب محادثات استمرت لعقود وتّرت العلاقات بين البلدين وعطّلت انضمام الدولة الواقعة في منطقة البلقان للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، كما أنه بموجب الاتفاق ستتخلى اليونان عن معارضتها لانضمام مقدونيا للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
ومنذ إعلان مقدونيا استقلالها عام 1991، عارضت أثينا استخدام جارتها الصغيرة اسم "مقدونيا" لأنها تعتبر أن هذه التسمية تعود للإقليم الواقع في شمال اليونان الذي كان في الماضي مهد إمبراطورية الإسكندر الأكبر، والذي لا يزال يمثل مصدر فخر كبير لليونانيين.


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